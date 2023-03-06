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Victor Nelsson'a İtalya'dan talip çıktı

Yaz aylarında ve kışın Sevilla'nın transfer etmek istediği Victor Nelsson'a bu kez Atalanta talip oldu! İspanya basınında çıkan habere göre Atalanta, Danimarkalı savunmacı için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Giriş: 06.03.2023 - 17:32 | Güncelleme: ABONE OL
Victor Nelsson'a bu kez İtalyanlar talip oldu! Galatasaray transfer haberi
HABERTURK.COM

Daha önce Sevilla'nın uzun süre transfer etmek için uğraştığı Galatasaray'ın 24 yaşındaki stoperi Victor Nelsson'a bu kez de İtalya'dan bir talip çıktı.

İspanya'da yayın yapan Todofichajes'in haberine göre milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta, Victor Nelsson'u gündemine aldı.

Gelecek sezon için kadrosuna bir stoper katmak isteyen Atalanta'nın, Merih Demiral'ın dışında set oyununa katkı yapabilecek bir stoper aradığı ve bu nedenle Victor Nelsson'u listesine aldığı yazıldı. Haberlere göre Atalanta, Danimarkalı savunmacı için 20 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

Galatasaray ile olan sözleşmesini yenileyen Victor Nelsson'un 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. Daha önce çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Nelsson'un transferi için bu meblağın ödenmesini istiyor.

Bu sezon Galatasaray forması ile 24 resmi maça çıkan Nelsson, bu maçlarda 1 gol kaydetti.

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