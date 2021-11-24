Kardeşinin üstüne kaynar su döktü

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Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre; 41 yaşındaki Elif Aslan, 1 sene içinde çifte acı yaşadı. Üstüne bir de boşanma kararı aldı. Elif Aslan'ın önce anne sonra da babası ölünce kardeşi Ömer Çelik ile aralarında miras anlaşmazlığı başladı.

BU CEVABI ALINCA ÖFKEDEN ÇILGINA DÖNDÜ!

Show Haber'den Uğur Alattinoğlu'nun haberine göre Ömer Çelik, miras kalan evi ablasından kendisine verilmesi için rıza göstermesini istedi. Elif Çelik ise kızının ortada kalmaması için bu teklifi reddetti. Bu cevabı alan kardeşi öfkeden çılgına döndü. Mutfakta su koyup, kaynattı ve daha sonra kaynar suyu ablasının üstüne döktü.

BİRİNCİ VE İKİNCİ YANIKLAR TESPİT EDİLDİ

Yanık merkezinde tedavisi süren talihsiz kadının vücudunda birinci ve ikinci dereceden yanıklar tespit edildi. Boşanma aşamasında olduğu İsa Aslan ise bu zor günlerinde onu bir an olsun yalnız bırakmadı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ EVE GELİNCE YAKALANDI

Ablasının üstüne kaynak su döken o cani kardeş, hiçbir şey olmamış gibi akşam saatlerinde eve tekrar gelince Bağcılar polisinin onu yakalaması çok zor olmadı. Ömer Çelik çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.