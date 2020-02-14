14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vertigo bir rotasyon hareketidir. Bu durum, eşyaların hastanın etrafında bir eksen çevresinde dönüyor hissi veya gözler kapalı iken hastanın eşyalar etrafında dönüyormuş hissi olarak da tarif edilebilir. Stres, yoğun iş hayatı ve kötü beslenme vertigo nedenleri arasında bulunuyor. İşte vertigo hastalığı hakkında merak edilenler...
Vertigoya iyi gelen bitkiler nelerdir?
Vertigo; baş dönmesi ile ortaya çıkan bir denge hastalığıdır. İç kulakta iltihaplanma, aşırı sıvı birikmesi, ve migren gibi bazı etkiler ile ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Bir kaç dakika sürebileceği gibi bir kaç dün de devam edebilir. Kulak çınlaması, işitme kaybı, yürümede zorlanma gibi belirtiler gözükmektedir. Epilepsi, ataksı bozuklukları, migren, servikal omurga bozuklukları ve çoklu skleroz ile diğer hastalıkların etkisiyle de oluşabilmektedir.
Vertigonun geçici olarak düzelmesi için bitkisel yollardan fayda sağlayabilirsiniz. Ancak kesin tedavisi için mutlaka bir hekime başvurmak gereklidir.
Vertigo için bitkisel öneriler;
• Kişnişi bir litre su ile kaynatarak süzülmeli bir bardak içilmelidir.
• Bir tatlı kaşığı çörek otu dövülerek bir kaşık balla karıştırılır ve tüketilir.
• Bir bardak kaynamış suya bir çay kaşığı civanperçemi ilave edilerek demlenmesi sağlanır ve içilir.
• Kaynamış bir bardak suyun içerisine bir çay kaşığı anason eklenerek demlenmesi sağlanarak tüketilebilir.
• Isırgan Otunu bir bardak kaynar suda demleyerek içilmesi de fayda sağlayacaktır.
• Sarı Ballıbaba otu da bir bardak kaynamış suyla demlenmesi halinde tüketilebilir.
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