Zafer Samancı’nın haberine göre KOM ekipleri uzun süredir izini sürdüğü, sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı yaparak devleti 47 Milyon TL zarara uğrattığı tespit edilen, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından aranan suç şebekesinin adreslerini tespit etti.



11 KİŞİYE 82 YIL HAPİS

Haklarında toplamda 82 yıl hapis cezası verilen 11 kişinin saklandığı adreslere yapılan baskınlarda şüphelilerin tümü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.