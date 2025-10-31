Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Venezuela, işgali teşvik eden kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması için anayasal çalışma yapacak | Dış Haberler

        Venezuela, işgali teşvik eden kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması için anayasal çalışma yapacak

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkeyi işgal etmesi yönünde propaganda yapan ve bunu teşvik eden kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması için anayasal bir çalışma yapılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 10:22 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Venezuela işgali teşvik edenler harekete geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulusal basında çıkan habere göre Maduro, isim vermeden muhalifleri hedef alarak onları ABD'nin Venezuela'yı işgal etmesini teşvik etmekle suçladı.

        Maduro, muhalefetin önde gelen isimlerinden Leopoldo Lopez ve Maria Corina Machado'yu kastederek, vatandaşlıktan çıkarma talebinin Venezuela Anayasası'nın 130. maddesine dayandığını belirtti.

        Ancak Anayasa'nın 35. maddesi, vatandaşlıktan çıkarma kararının yalnızca Yüksek Mahkeme tarafından verilebileceğini ve doğuştan Venezuelalıların vatandaşlıktan çıkarılamayacağını öngörüyor.

        Bu arada ülkenin Sucre ve Delta Amacuro eyaletlerini ziyaret eden Maduro, Trinidad ve Tobago yönetimini ABD'ye boyun eğmekle eleştirdi.

        Maduro, "Biz kardeşiz, barış için birleşelim. Gringoların (ABD'nin) Karayipler'de savaş çıkarmasına izin vermeyelim. İşte kardeş ellerimiz, Trinidad ve Tobago, birleşik halklardır. İyi komşuluk, refah ve işbirliği için birleşelim." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        ABD hükümetinin bölgede fitne, entrika, nefret ve yabancı düşmanlığı tohumları ektiğini vurgulayan Maduro, Washington yönetiminin amacının komşu ülkeleri birbirine düşürerek savaş çıkarmak olduğunu savundu.

        Öte yandan Maduro, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından yürütüldüğü iddia edilen bir planın başarısızlığa uğratıldığını öne sürdü.

        Maduro'ya göre CIA, ABD'nin Trinidad ve Tobago'daki savaş gemilerine saldırı düzenlemeyi ve bu saldırının suçunu Venezuela'nın üzerine atmayı planlıyordu.

        Maduro, bu iddiaya ilişkin, "Kötülüğüyle tanınan CIA, ABD'ye ait gemilere saldıracaktı. Peki suçu kime atacaklardı? Venezuela'ya. Neden mi? Kardeş halklar arasında bir çatışmayı ve askeri tırmanışı meşrulaştırmak için." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Habertürk Anasayfa