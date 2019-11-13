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Venedik'te yükselen sular can aldı: 2 ölü

İtalya'nın kanallarıyla ünlü kenti Venedik'te son 53 yılın en büyük su baskını yaşanıyor. Yükselen sular nedeniyle şu ana kadar iki kişi hayatını kaybetti.

13.11.2019 - 11:53 | Güncelleme: DHA / HABERTURK.COMDünya
venedik sular altında

İtalya’nın kuzeyini etkisi altına alan aşırı yağışlar, ülkenin önemli turistik kentlerinden Venedik'in sular altında kalmasına neden oldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre son 53 yılın en büyük su baskınında deniz seviyesi 1,87 metre yükseldi.

 

Yükselen sular nedeniyle kentte iki kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

'FELAKET'

Bölgede çok sayıda ev ve otelin yükselen sulardan etkilendiği, telefon ve elektrik hatlarının zarar gördüğü açıklanırken, Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, yaşanan afeti, “Bu bir felaket” sözleriyle değerlendirdi.

Brugnaro, iklim değişikliği nedeniyle yaşanan son felaketin tarihi kentte "kalıcı izler bırakacağını" belirtti.

 

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