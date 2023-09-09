Venedik'te Altın Aslan 'Poor Things'in oldu

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30 Ağustos'ta başlayan sinema dünyasının en prestijli festivallerinden Venedik Film Festivali düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Başkanlığını yönetmen Damien Chazelle'in yaptığı Saleh Bakri, Jane Campion, Mia Hansen-Løve, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura Poitras ve Shu Qi'den oluşan jüri 80. Venedik Film Festivali'nde büyük ödül Altın Aslan'ı Yorgo Lanthimos'un 'Poor Things' filmine verdi. Birçok eleştirmen tarafından 'yılın filmi' olarak nitelendirilen 'Poor Things' festivalde gösterildiği gün 8 dakika ayakta alkışlanmıştı.

'Poor Things'in yıldızı Emma Stone'un şimdiden 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar adaylığına kesin gözüyle bakılıyor

'Gümüş Aslan' Ryusuke Hamaguchi'nin 'Evil Does Not Exist' filminin olurken En İyi Yönetmen ödülü 'Io Capitano' ile Matteo Garrone'ye gitti...

Cailee Spaeny

Festivalde En İyi Kadın Oyuncu ödülü 'Priscilla' filmiyle Cailee Spaeny'nin, En İyi Erkek Oyuncu ise 'Memory' filmindeki rolüyle Peter Sarsgaard'ın oldu. 'En İyi Senaryo 'El Conde'ye gitti.

Jüri Özel Ödülü'nün Agnieszka Holland'ın 'Green Border' filmi aldı.