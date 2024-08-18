Venedik Film Festivali'ne Angelina Jolie-Brad Pitt ayarı
2016'da ayrılan, 2019'da resmen boşanan Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisi, ortak mülkiyetleri konusunda hukuki mücadeleye devam ediyor. Bugüne kadar hiç aynı etkinliğe katılmayan bir zamanların 'Brangelina' çifti için, yaklaşan Venedik Film Festivali'ndeki film galalarında ince ayar yapıldı
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Angelina Jolie ve Brad Pitt ikilisi, 2016'da ayrılmalarından bu yana hiç aynı etkinliğe katılmadı. Ne festivallerde ne de prömiyerlerde karşılaştılar. Ancak bir zamanların 'Brangelina' çifti, bu ayın sonunda gerçekleşecek 2024 Venedik Film Festivali'ne katılacak. Halen aralarında hukuki mücadelenin devam ettiği ikilinin yollarının kesişip kesişmeyeceği merak konusu.
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49 yaşındaki Jolie, dünyanın en ünlü opera sanatçılarından Maria Callas'ın biyografisini konu alan, Haluk Bilginer'in de başrolde kendisine eşlik ettiği yeni filmi 'Maria'nın dünya prömiyerine katılacak.
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60 yaşındaki Pitt de festivalde, yakın arkadaşı George Clooney ile birlikte rol aldığı 'Wolfs' filminin tanıtımını yapacak.
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Festivalin sanat yönetmeni Alberto Barbera, iki yıldızın birbirini görme ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, ünlü oyuncuların prömiyerlerini birbirinden ayırmak için özel çaba sarf ettiklerini söyledi.
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Variety'e konuşan Barbera, "Angelina'nın galası ilk gün, yani ayın 29'unda olacak ve hemen ardından 'Maria' filminin yönetmeni Pablo Larraín ile birlikte Telluride'ye gidecek. Brad, Venedik'e ancak cumartesi günü gelecek. Festivalin yapılacağı Lido adasında birbirlerini görmelerine imkan yok" dedi.
Venedik Film Festivali bu yıl, 28 Ağustos ile 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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6 çocuk sahibi Jolie ve Pitt, ortak oldukları Fransa'daki Miraval Şatosu için hukuk mücadelesi yürütüyor.
2008'de satın aldıkları Fransız şarap imalathanesinin ortak mülkiyeti konusunda anlaşmazlık içindeler. Pitt, eski eşine, kendi rızası olmadan şaraphanenin yarısını 67 milyon dolara bir Rus iş insanına sattığı için Ekim 2021'de dava açmıştı.
Daha sonra ikili, hukuk mücadelesinde önemli bir yer edinen gizlilik anlaşmaları konusunda sert bir tartışmaya girdi.