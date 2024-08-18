Venedik Film Festivali'ne Angelina Jolie-Brad Pitt ayarı

Angelina Jolie ve Brad Pitt ikilisi, 2016'da ayrılmalarından bu yana hiç aynı etkinliğe katılmadı. Ne festivallerde ne de prömiyerlerde karşılaştılar. Ancak bir zamanların 'Brangelina' çifti, bu ayın sonunda gerçekleşecek 2024 Venedik Film Festivali'ne katılacak. Halen aralarında hukuki mücadelenin devam ettiği ikilinin yollarının kesişip kesişmeyeceği merak konusu.