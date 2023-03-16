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Vencl, buzlu İsviçre gölünün altında dünya dalış rekoru kırdı

Çekya vatandaşı serbest dalışçı David Vencl, İsviçre'deki Sils Gölü'nde 52,1 metreye kadar dalarak buz altında serbest dalış dünya rekorunu kırdı

Giriş: 16.03.2023 - 09:20 | Güncelleme: ABONE OL
Vencl, buzlu İsviçre gölünün altında dünya dalış rekoru kırdı
AA

Çekya vatandaşı serbest dalışçı David Vencl, tek nefeste 52,1 metreye kadar dalarak buz altında serbest dalış dünya rekorunu kırdı.

İsviçre basınında yer alan habere göre, 40 yaşındaki sporcu, İsviçre'deki St Moritz kasabası yakınlarındaki Sils Gölü'nde 35 santimetre kalınlığında buzla kaplı bir delikten dalgıç giysisi olmadan dalış gerçekleşti.

Yaklaşık bir dakika 52 saniye suyun altında kaldıktan sonra tekrardan aynı delikten çıkan Vencl, bir süre dinlendikten sonra hastaneye gitti ve ciddi bir durumunun olmadığı görüldü.

Vencl, bir önceki dikey dalış rekorunu iki metre ile geride bıraktı. 2021'de donmuş bir Çek gölü boyunca yüzerek rekor dalışını gerçekleştiren Vencl, bununla Guinness Dünya Rekorları kitabına girmişti.

Bir yıldır rekor denemesi için hazırlandığını belirten Vencl, son üç aydır her gün antrenman yaptığını söyledi.

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