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        Haberler Spor Diğer At Yarışı Veliefendi'de ilkbahar-yaz sezonu heyecanı! - Diğer Haberleri

        Veliefendi'de ilkbahar-yaz sezonu heyecanı!

        Veliefendi Hipodromu'nda ilkbahar-yaz yarış sezonu başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:24 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:24
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        Veliefendi'de ilkbahar-yaz sezonu heyecanı!
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        Veliefendi Hipodromu'nda ilkbahar-yaz yarış sezonu, yarın yapılacak yarışlarla başlayacak.

        Türkiye Jokey Kulübünün açıklamasına göre, içerisinde 99. Gazi Koşusu'nun da yer aldığı 93 yarış gününü kapsayan sezonda, yarınki 10 koşulu programda ilk yarış saat 13.30'da yapılacak.

        Günün önemli mücadelelerinde ise Gazi Koşusu adaylarının sahneye çıkacağı Orhan Meker ve Ergin Talay Koşuları koşulacak. Üç yaşlı İngiliz taylarının 1400 metre çim pistte ter dökeceği, Orhan Meker adına düzenlenen koşu saat 16.00'da, Ergin Talay adına düzenlenen koşu ise saat 17.00'de başlayacak.

        Orhan Meker Koşusu'nda start alacak safkanlar şöyle:

        Father Mehmet, Pole Star, Perfect Sunset, Wolf Ded, Sheer Force, Special Man, Last Symphony, Nightflyers, Secret Mirror, Balım Ada, Candyman, Dragon Force ve Galloon.

        Ergin Talay Koşusu'nda ise Magic Selectra, Caravaggio, Style, Deo Volente, Flash Over, Kazım Han ve Touch The Moon isimli safkanlar yer alacak.

        Sezonda bölünen koşular hariç olmak üzere 770 koşu gerçekleşecek. Bunların 466'sı çim, 304'ü ise sentetik pistte yapılacak, 440'ında safkan İngiliz atları, 330'unda ise safkan Arap atları boy gösterecek.

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