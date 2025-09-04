Habertürk
        Veliaht'tan bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'de 11 Eylül Perşembe akşamı ekranlara gelecek, 'Veliaht'tan yaşanılacak aşkların ipuçlarının verildiği bir tanıtım daha yayınlandı

        Giriş: 04.09.2025 - 21:22 Güncelleme: 04.09.2025 - 21:55
        'Veliaht' soluksuz izlenecek
        SHOW TV'de 11 Eylül Perşembe akşamı ekranlara gelecek, FARO ve Gold Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği ‘Veliaht’tan yaşanılacak aşkların ipuçlarının verildiği bir tanıtım daha yayınlandı.

        İşte 'Veliaht’ın 3'üncü tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda; Timur’un (Akın Akınözü) Reyhan’a (Serra Arıtürk) bakışları ve Zafer’in (Bora Akkaş) sözleri, Reyhan’ın isteksiz tavırlarıyla birleşince akıllarda büyük soru işaretleri bırakıyor. Derya’nın (Hazal Türesan) Yahya (Erkan Kolçak Köstendil) ile bakışması eski defterleri açarken Vezir’in (Tansu Biçer) Kudret’e (Derya Karadaş) duyduğu hisler gözler önüne seriliyor. Tanıtımın finalinde Reyhan’ın Timur’a yönelttiği ‘Neden kurtardın?’ sorusu ise izleyiciyi soluksuz bırakacak gelişmelerin habercisi oluyor.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyacak.

        Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

        Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarıyla dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezonun en iddialı dizisi ‘Veliaht’ 11 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de başlayacak.

        #veliaht
        #show tv

