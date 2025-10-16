Veliaht canlı izle: Veliaht 6.bölüm tamamı full hemen izle Show TV'de
Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht 6.bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler Veliaht canlı izle araştırmalarına başlayacak. Yayınlanan tanıtımda gizem ve gerilimin doruğa çıktığı dizinin yeni bölümünde tüm dengeler altüst oluyor. İşte, Veliaht 6.bölüm izle ekranı ve yeni bölüm özeti
Başrollerini Akın Akınözü ve Ercan Kesal gibi ünlü isimlerin paylaştığı Veliaht yeni bölüm Show TV’de izleyiciyle buluşacak. Dizinin takipçileri Veliaht 6. Bölüm canlı izle seçeneğine ulaşmaya çalışıyor. İşte, Veliaht izle ekranı ve 6.bölümde yaşanacaklar…
VELİAHT 6.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Veliaht'ın 6. Bölümünde; Timur’un vurulmasının hesabı Esenler’de sorulurken Yahya ise Selim’in kendisinden habersiz giriştiği işlerin arkasını toparlamaya uğraşır.
Timur ve Zülfikar Karslı’nın ilişkisi, Timur’un vurulmasının ardından yeni bir boyut kazanır. Bu durum Timur’un Karslı konağındaki yaşamına da etki eder. Reyhan, Timur’u bu kadar geç bulmuşken onu kaybetme ihtimaliyle yüzleşir. Timur’un vurulmasının hesabı Esenler’de sorulurken Yahya ise Selim’in kendisinden habersiz giriştiği işlerin arkasını toparlamaya uğraşır.
Timur, annesinin yemeğini yer, onun sesini duyar, kokusunu içine çeker. Geçmiş sırların yalnızca kendisinin değil, aynı zamanda Reyhan’ın da kurtuluşu olabileceğini fark eder. Artık tutsaklıklarını sona erdirmek için savaşmaya hazırdır.
VELİAHT CANLI İZLE
Veliaht 6. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Aşağıdaki linkten yeni bölümü canlı olarak izleyebilirsiniz.
SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ