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        Haberler Gündem Politika Veli Saçılık, Bolu'dan aday oluyor

        Veli Saçılık, Bolu'dan aday oluyor

        Sosyolog Veli Saçılık, DEM Parti Bolu Belediye Başkan adayı olacak. Saçılık, "Bolu halkı ebette demokratik alternatiften mahrum olmayı haketmiyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:38
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        Veli Saçılık, Bolu'dan aday oluyor
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        Sosyolog Veli Saçılık, DEM Parti'nin Bolu Belediye Başkan adayı olacağı açıkladı. Saçılık "Bolu'da yerel demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saçılık, "Bolu halkına, bir taraf rantçılığı, diğer taraf ırkçı küfürbazlığı layık görüyor. Bolu halkı ebette demokratik alternatiften mahrum olmayı haketmiyor. Bolu’da yerel demokrasiyi hep birlikte yaratacağız" dedi.

        DEM Parti henüz resmi açıklama yapmadı.

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