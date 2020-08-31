Fenerbahçe ile Lazio arasında uzun süredir yaşanan Vedat Muric pazarlığıyla ilgili yeni bir iddia geldi.

İtalya'dan Sky Sport, Fiorentina'nın da transfer için devreye girmesiyle Lazio'nun bir an önce Vedat'ı almak için harekete geçtiğini aktardı. Habere göre; Fenerbahçe oyuncu için peşin 22 milyon euro talep ederken Lazio'nun son teklifi 19 milyon euro.

Muric'in Lazio'ya evet dediği ve kulüpler arasında anlaşmanın sağlanması halinde Roma'ya imza atmak için gideceği belirtildi.