Türkiye'nin dünyaca tanınan lezzet ve mekan ustası Vedat Milor, geçtiğimiz yıllarda Twitter'dan "Belki Twitter'da dünyayı kurtarmak mümkün değil ama en azından en büyük gastronomik problemimize (!) hemen burada noktayı koyabiliriz. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" sorusunu yöneltmiş ve sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüştü. 430 binden fazla kullanıcının oy kullandığı anketin sonucu yüzde 51 soğanlı, yüzde 49 soğansız çıkmıştı.

Vedat Milor, bir sonraki anketinde takipçilerine "Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı?" sorusunu yöneltmişti. Soruyu yanıtlayan 468.779 kişinin yüzde 69'u "Balığa limon sıkılır" demişti. Ünlü gurme, barbun gibi balıklarda limon gerekmediğini fakat bazı balıkların asitle dengelenmesi gerektiğini söyleyerek limonun bir teknik olarak kullanılabileceğini eklemişti.

BAKLAVA FISTIKLI MI OLUR CEVİZLİ Mİ?

Milor'un son anketi ise baklava ile ilgili oldu. Lezzet ustası, Twitter hesabından "5 senedir özellikle bayram günlerinde beni şu soru hakkında bombardımana tutuyorsunuz: Baklava fıstıklı mı olur yoksa cevizli mi? Hayır amacım anket yapmak değil. Tek bir video ile ne düşündüğümü söylemek. Videoyu yarın paylaşacağım" dedi. Ardından YouTube hesabından 'En lezzetli baklava hangisidir?' ve 'Tarihsel olarak hangisi yenmiştir? sorularını yanıtladı.

Cevizin daha ulaşılabilir olduğunu belirten Milor, "Baklava konusunda zevk tarafı özneldir. Fakat işin bir de gastronomik ve tarihsel bir tarafı var. Gastronomik tarafı malzeme kalitesi. İkincisi, referans noktasını iyi bilmek lazım. Yani siz fıstıkta iyisini yememişsinizdir. Cevizli iyi dersiniz fakat bu doğru değil eksik cevap olur. Üçüncüsü tarihsel, coğrafi ve ekonomik değerlere bağlıdır.

Bu açıdan baktığınız zaman baklavanın genellikle cevizli yendiğini görüyorsunuz. İstanbul'da da böyle. Mesela Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'ne göre İstanbul konaklarında baklava cevizle yeniliyor ve baklava yapımında böbrek yağı kullanılıyor. Bunun en akla yakın nedeni maliyet. Ceviz her dönemde ve her sezon var. İyi ceviz her yerde var. Baklavada kullanmak için özel bir ceviz gerekmiyor. Gerçi ben Maraş cevizini seviyorum ama iyi cevizi her yerde bulmak mümkün" dedi.

"BENİM YEDİĞİM EN İYİ BAKLAVALAR FISTIKTAN YAPILANLARDI"

Fıstığın bulunması zor ve rahiyalı olduğunu ifade eden Vedat Milor şu cümlelerle soruyu yanıtladı:

"Fıstık çok farklı... Baklavalık fıstık yani boz fıstık hasat zamanı ortaya çıkıyor. Bu çok özel bir fıstık. Rahiyalı ve yağlı, o nedenle daha lezzetli. Bu fıstığı Antep'te bulabiliyorsunuz. Eskiden bu fıstıkların sahipleri hep Ermenilermiş ve onlar bu fıstıkları Şam'a götürüp satarmış. O yüzden adı Şam fıstığı olmuş.

Benim yediğim en iyi baklavalar Şam fıstığından yapılanlardı. Ama 'Ülkemizde en çok hangisi yenir hangisi yapılmıştır?' derseniz cevizli derim. Bir de cevize hile girmiyor. Şam fıstığı çok pahalı. Boz fıstığının kilosu 110 lira civarı. Eğer sağlam oynamak istiyorsanız cevizli ama en özelini yemek istiyorsanız özellikle hasat zamanı Antep'te Şam fıstıklı."