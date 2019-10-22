Oxford İngilizce Sözlüğü'nün ekim ayı güncellemesine pek çok kelime eklendi. Bu kelimelerden biri de Türk lezzeti simit oldu. Kahvaltıların, ara öğünlerin vazgeçilmezi olan simit için Oxford, "Pekmez ve susamla kaplı, Türkiye menşeli bir ekmek türü" tanımını yaptı.

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor da haberi Twitter üzerinden "Vatana millete hayırlı olsun! Oxford English Dictionary 'simit' kelimesini Türkiye menşeli pekmeze bulanmış, susamla kaplı bir tür ekmek olarak tanımlamış ve sözlüğe eklemiş" sözleriyle yer verdi.

Vedat Milor, İzmirlilerin simide hala 'gevrek' dediğini hatırlatarak bir sonraki tweet'inde şu ifadeleri kullandı:

"Yani İngilizler bile Turkish bagel ifadesini bırakıp doğrudan simit derken İzmirliler hala gevrek diyor. Evet, İzmir lobisi kaybetti. O kesin."

​Bu tip nüansların aslen hoşuna gittiğini söyleyen Milor, bir sonraki paylaşımında ise İzmirli takipçisinin kendisine mesaj attığını ve gevrek için Cambridge English Dictionary ile görüşmelere başladıklarını söylediğini ifade etti.