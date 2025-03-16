'Veda Yemeği' prömiyer yapıyor

Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler

Eric-Emmanuel Schmitt’in kaleme aldığı, Ersin Umut Güler’in yönetmenliğini üstlendiği “Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler”, 17 Mart’ta Fişekhane prömiyeri ile izleyici karşısına çıkacak.

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Dolunay Soysert ve Bülent İnal’ın çarpıcı performanslarıyla, sırların, yalanların ve tehlikeli oyunların gölgesinde evlilik kurumunun çatışmalarla örülü yüzünü sahneye taşıyor. Oyun, bir çiftin geçmişi ve gerçekleriyle yüzleşmesini anlatırken, gerçek ile temsil arasındaki sınırları da sorgulatıyor.

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Veda Yemeği

Fişekhane’de bir diğer heyecan verici prömiyer ise "Veda Yemeği" olacak. 22 Mart’ta sahne alacak olan bu oyun, Matthieu Delaporte ve Alexandre De La Patellière’nin yazdığı, Ahmet Kazanbal’ın yönettiği bir komedi-drama karışımı olarak izleyiciyle buluşacak.

İlhan Şen, Fırat Çelik ve Pınar Gülkapan’ın rol aldığı oyun, dostluk, sevgi, ilişkiler ve sosyal maskeler üzerine hem güldüren hem de düşündüren bir hikaye sunuyor. Alışkanlıklar, geçmişin bağlayıcı gücü ve arkadaşlıkların karmaşık yapısı üzerine derin bir bakış açısı sunan "Veda Yemeği", izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.