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        Haberler Magazin 'Veda Partisi' sete çıktı

        'Veda Partisi' sete çıktı

        'Veda Partisi'nin çekimleri başladı. 14 Haziran'da vizyona girmesi planlanan filmin çekimleri Yalova'nın Armutlu ilçesinde yapılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 10:46 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:46
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        • 1

          Vahdet Erdoğan'ın yapımcılığını yaptığı ve genel hikâyesini yazdığı 'Veda Partisi'nin yönetmen koltuğunda Ufuk Cebeci oturuyor. Barış Başar'ın senaryosunu yazdığı 'Veda Partisi'nin oyuncu kadrosunda; Toygan Avanoğlu, Seda Akman, Aslı Bekiroğlu, Altan Erkekli, Goncagül Sunar, Yeşim Dalgıçer, Rüya Coriç, Hakan Bilgin, Şiva Behrouzfar, Ömer Kurt, Fatoş Bayındır ve Emir Sefa Yıldırım yer alıyor.

        • 2

          'Veda partisi başkanı İbrahim başkanı'nın eşinin, arkadaşı için düzenlediği bekarlığa veda partisinde yaşananların anlatıldığı hikâyede, bir gecede değişen bir ailenin hayatı anlatılıyor.

        • 3

          'Veda Partisi'nin çekimleri devam ederken seri filmi olarak planlanan C Takımı’nın da hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirten Vahdet Erdoğan; "Gerçek hayatlardan ilham alınarak yazılan hikâyeleri, başarılı oyuncular ve uyumlu bir ekiple beyaz perdeye aktarıyoruz. İzleyiciler de bu samimiyeti hissedip filmlerimize sahip çıkıyor. Türk sinemasının geleceği açısından bu sahiplenme çok önemli. 'Veda Partisi' filmimiz için de çok güzel bir oyuncu kadrosu kurduk. İnşallah gişede de emeklerimizin karşılığını alacağız" dedi.

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