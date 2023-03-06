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Veda Mektubu konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Veda Mektubu oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?

Veda Mektubu konusu nedir? Veda Mektubu oyuncuları kimler?

İlk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi Veda Mektubu, bu akşam 2. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pazartesi günleri yayınlanacak dizinin konusu, oyuncuları ve hikayesine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...

Giriş: 06.03.2023 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kanal D'nin yeni dizisi Veda Mektubu'nun yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş başladı. Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Rabia Soytürk gibi ünlü oyuncuların başrollerini paylaştığı ve Pazartesi günleri ekranlara gelecek Veda Mektubu'nun konusu ve oyuncularının kimler olduğuna dair tüm bilgileri bir araya getirdik...

  • VEDA MEKTUBU KONUSU NEDİR?

    Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya’nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.

  • VEDA MEKTUBU OYUNCULARI KİMLER?

    Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın başrollerinde yer aldığı Veda Mektubu, bu akşam Kanal D'de başlıyor.

  • VEDA MEKTUBU 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Alanur (Nurgül Yeşilçay) gençliğinin en deli, en hesapsız çağında, kariyerini değil aşkını seçer.  Ailesini, babasını karşısına almak pahasına aşkının arkasında durur. Ziya ise (Selim Bayraktar) onu hiç̧ beklemediği bir anda terk ederek Alanur’un kalbini buza çevirir. Alanur kalbini, hayallerini geçmişine gömerek babasının istediği evliliğe razı olur.

    Bu evlilik Alanur’a iki kız evlat verir. İlk kızı Beste’de kendi deli gençliğini bulamayan Alanur, bütün umutlarını ikinci kızı Aslı’ya (Rabia Soytürk) yükler. Zamanında kendisinin yapamadığı seçimleri Aslı yapacak, Alanur’un kariyerinde çıkamadığı yerlere Aslı çıkacaktır. 

  • Aslı Fransa’nın önemli üniversitelerinden birine kabul alması Alanur için büyük bir gurur kaynağıdır. Alanur Aslı sayesinde sanki hayatını temize çekecektir. Beklenmedik bir şekilde Alanur’u terk eden Ziya ise ona genç kızlığından beri âşık olan Seher (Bennu Yıldırımlar) ile evlenmiştir.

    Seher’e göre bambaşka bir kültürde yetişmiş Alanur değil Ziya için en doğru insan kendisidir. Seher, Ziya ile evlenmeyi başarsa da kalbini asla fethedemez. Bu nedenle kalbi kırık bir kadındır. Seher’in hayatını temize çekecek olan ise Mehmet’tir. Bu yüzden gelinini bile kendisi seçer.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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