VEDA MEKTUBU 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Alanur (Nurgül Yeşilçay) gençliğinin en deli, en hesapsız çağında, kariyerini değil aşkını seçer. Ailesini, babasını karşısına almak pahasına aşkının arkasında durur. Ziya ise (Selim Bayraktar) onu hiç̧ beklemediği bir anda terk ederek Alanur’un kalbini buza çevirir. Alanur kalbini, hayallerini geçmişine gömerek babasının istediği evliliğe razı olur.
Bu evlilik Alanur’a iki kız evlat verir. İlk kızı Beste’de kendi deli gençliğini bulamayan Alanur, bütün umutlarını ikinci kızı Aslı’ya (Rabia Soytürk) yükler. Zamanında kendisinin yapamadığı seçimleri Aslı yapacak, Alanur’un kariyerinde çıkamadığı yerlere Aslı çıkacaktır.