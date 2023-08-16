Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Vasco de Gama, Dimitri Payet'i transfer etti - Futbol Haberleri

        Vasco de Gama, Dimitri Payet'i transfer etti

        Brezilya ekiplerinde Vasco de Gama, geride kalan sezonu Fransız takımı Marsilya'da tamamlayan ve bonservisi elinde bulunan 36 yaşındaki Fransız futbolcu Dimitri Payet'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Payet, Brezilya'ya transfer etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Brezilya temsilcilerinden Vasco de Gama, geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya’da tamamlayan ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Dimitri Payet’i kadrosuna kattığını duyurdu. Payet, Brezilya'da Vasco de Gama taraftarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

        36 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Marsilya ile 24’ü Ligue 1, 2’si UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1’i de Fransa Kupası olmak üzere toplam 27 maça çıktı, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        İstanbul'da deprem güçlendirmesi yapılan okullarda son durum!
        İstanbul'da deprem güçlendirmesi yapılan okullarda son durum!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        Habertürk Anasayfa