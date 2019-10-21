Varşova'dan 'Omar ve Biz'e ödül

'Omar ve Biz', FIAPF tarafından dünyanın en seçkin on beş uluslararası festivalinden biri olarak belirlenen Varşova Film Festivali'nden Ekümenik Jüri tarafından 'En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü.

Jüri ödül için gerekçeli kararında Maryna Er Gorbach ile Mehmet Bahadır Er'in yönettiği filmin sanatsal kalitesinin yanı sıra aktüel konusunu manevi ve insani yönlere dikkat çekerek işleyiş biçimi sebebiyle ödül aldığı belirtildi. Türkiye prömiyerini 29 Ekim'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Yarışma'da yaparak, seyirciyle buluşacak olan 'Omar ve Biz'de başrolleri Cem Bender ile Menderes Samancılar paylaştı.