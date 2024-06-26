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Başrollerini Jackie Chan, Yang Yang ve Miya Muqi'nin paylaştığı Vanguard filmi sinema perdesinin ardından, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Vanguard filmi aksiyon, gerilim, komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Vanguard filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Vanguard filmi konusu ve oyuncuları...

VANGUARD FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tang Huating, Vanguard isimli, uluslararası üne sahip olan ileri teknolojili bir güvenlik ajansının kurucusudur. Bir gün iş insanı Qin’in kızı bir grup terörist tarafından kaçırıldığında Vanguard ekibi, genç kızı kurtarmak için harekete geçer. Ancak görev sırasında işler ters gider ve Qin de teröristlerin eline geçer. Tang sadece müşterisini değil, birçok insanın hayatını kurtarmak için ekibin başına geçer.

VANGUARD FİLMİ OYUNCU KADROSU Jackie Chan - Tang Huanting Yang Yang - Lei Zhenyu Ai Lun - Zhang Kaixuan Miya Muqi - Mi Ya Zhenwei Wang - Xiao Wei Yang Jian Ping - Jian Ping Zhu Zhengting - Shendiao Jackson Lou - Qin Guoli