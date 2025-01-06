Van'ın Bahçesaray ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Giriş: 06.01.2025 - 00:53 Güncelleme: 06.01.2025 - 00:53
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, don ve buzlanma nedeniyle 6 Ocak Pazartesi taşımalı eğitim yapılan okulların tatil edildiği duyuruldu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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