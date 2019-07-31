31 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Pierre van Hooijdonk, sarı-lacivertlilerin Audi Cup'ta oynadığı Bayern Münih maçını değerlendirdi.
Bu sonucun iyi bir ders olduğunu vurgulayan Hooijdonk, "Takımın öğrenmesi gereken bazı dersler var. Zor bir ders oldu. Zor dersler, en iyi derslerdir. Mutlu olmalıyız ki bu bir lig maçı değil. Ligin başlamasına daha 2-3 hafta var. Sonuç iyi olsa bile bir şey ifade etmeyecekti. Bu yeni bir takım inşa etmek süre ister. Küçükken bisiklet sürerken bile yere düşersiniz. Önemli olan küçük çiziklerle bu düşmeleri atlatmanız." şeklinde konuştu.
"BÖYLE HATALAR YAPMAMAK LAZIM"
Savunmada yapılan hatalara dikkat çeken Hooijdonk, "Böyle bir skorun olması çok şaşırtıcı değil. Altı gol fazla ama Bayern Avrupa'nın en iyilerinden. Böyle bir rakibe karşı oynuyorsunuz. Farkı görüyorsunuz. Hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Yediğimiz 3 gol bireysel hatalardan geliyor. Bu tarz turnuvalarda böyle hatalar yapmamak lazım. Hocanın da neler eksik, neler yanlış onları görmesi gerekiyor." diye konuştu.
"ARADA BÜYÜK BİR FARK VAR"
Pierre van Hooijdonk sözlerini, "Taraftarlar için de çok iyi bir ders oldu. Avrupa'nın büyük takımlarıyla Fenerbahçe arasında büyük bir fark var. Bunu kabul edince maçları daha farklı bir gözle izleyecekler. Fenerbahçe'nin ihtiyacı, taraftarın sabretmesi." ifadeleriyle sürdürdü.
Van Hooijdonk son olarak "Şunu da kabul ediyorum. 6-1'lik sonuçla kime kaybederseniz kaybedin acıtıyor. Hazırlık maçında kötü dönemler geçirebilirsiniz ama pek bir şey ifade etmez." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!