Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Pierre van Hooijdonk, sarı-lacivertlilerin Audi Cup'ta oynadığı Bayern Münih maçını değerlendirdi.

Bu sonucun iyi bir ders olduğunu vurgulayan Hooijdonk, "Takımın öğrenmesi gereken bazı dersler var. Zor bir ders oldu. Zor dersler, en iyi derslerdir. Mutlu olmalıyız ki bu bir lig maçı değil. Ligin başlamasına daha 2-3 hafta var. Sonuç iyi olsa bile bir şey ifade etmeyecekti. Bu yeni bir takım inşa etmek süre ister. Küçükken bisiklet sürerken bile yere düşersiniz. Önemli olan küçük çiziklerle bu düşmeleri atlatmanız." şeklinde konuştu.

"BÖYLE HATALAR YAPMAMAK LAZIM"

Savunmada yapılan hatalara dikkat çeken Hooijdonk, "Böyle bir skorun olması çok şaşırtıcı değil. Altı gol fazla ama Bayern Avrupa'nın en iyilerinden. Böyle bir rakibe karşı oynuyorsunuz. Farkı görüyorsunuz. Hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Yediğimiz 3 gol bireysel hatalardan geliyor. Bu tarz turnuvalarda böyle hatalar yapmamak lazım. Hocanın da neler eksik, neler yanlış onları görmesi gerekiyor." diye konuştu.

"ARADA BÜYÜK BİR FARK VAR"

Pierre van Hooijdonk sözlerini, "Taraftarlar için de çok iyi bir ders oldu. Avrupa'nın büyük takımlarıyla Fenerbahçe arasında büyük bir fark var. Bunu kabul edince maçları daha farklı bir gözle izleyecekler. Fenerbahçe'nin ihtiyacı, taraftarın sabretmesi." ifadeleriyle sürdürdü.

Van Hooijdonk son olarak "Şunu da kabul ediyorum. 6-1'lik sonuçla kime kaybederseniz kaybedin acıtıyor. Hazırlık maçında kötü dönemler geçirebilirsiniz ama pek bir şey ifade etmez." dedi.