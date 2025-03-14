Van Gölü'nün derinliklerinde burç ve duvar kalıntıları tespit edildi

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı dalış timleri ve Van Diving Dalış Okulu eğitmenleri ile bu kez Akdamar Adası ve Altınsaç bölgelerinde dalışlar gerçekleştirdik. Yüzey suyunun 4-7 derece arasında olduğu dalışlarda yine son derece ilginç kayıtlara ulaştık" dedi.