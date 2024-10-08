Van Gölü kıyıları yavru balıklarla doldu

"ÇOK SEVİNÇLİ VE ÜMİTLİYİZ"

Van'ın merkez Tuşba ilçesine bağlı Yaylıkala Mahallesi'nde 30 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Çıkla (50), son yıllarda bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle akarsuların kuruduğunu söyledi. 3 yıldır bölgede böylesine yavru balık görmediklerini belirten Çıkla, "Şimdi Van Gölü kıyısındaki balıkçı barınakları da yavru balıklarla dolup taşmış durumda. Yağışların bol olması nedeniyle Van Gölü'ne dökülen akarsuların, derelerin debileri yüksek oldu. Dereler dolunca üreme güzel geçti ve gözle görülür bir şekilde yavru balıkların sayıları artmış durumda. Hem çok sevinçliyiz hem de çok ümitliyiz. Ben ve arkadaşlarım ilk yoğun yavru balıkları görünce çok heyecanlandık. Çünkü burası bizim ekmek kapımız. Bütün kıyılarda simsiyah yavru balık sürüleri vardı. İnşallah burada gördüğümüz yavru balıklar 3 sene sonra avlanacak. İnşallah önümüzdeki yılda yağışlar böyle geçerde üreme iyi olur" dedi.