Van Gogh'un son eserlerini resmettiği köy!

Sanatçı bu köyün belediye binası, sokak merdivenleri ve kilisesi gibi yapılarını resmetti ve Auvers'deki Kilise, Auvers Merdivenleri, Auvers'deki Belediye Binası başlıklı eserleri ortaya koydu. Bu yapılar, bir asra aşkındır hala ilk halini koruyor. Ayrıca Van Gogh'un tablolarında resmettiği kentin tarla ve patikaları da aynı haliyle duruyor.