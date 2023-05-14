Van Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Van Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Van başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Van Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Van seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Van Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Van Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 77.97 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:13 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 74.8 oldu. Van Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 240.681 oyla yüzde 61.17 - Recep Tayyip Erdoğan: 143.700 oyla yüzde 36.52 - Sinan Oğan: 6.901 oyla yüzde 1.75 - Muharrem İnce: 2.184 oyla yüzde 0.56 aldı. Van 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 240.681 oyla yüzde 61.17Recep Tayyip Erdoğan: 143.700 oyla yüzde 36.52Sinan Oğan: 6.901 oyla yüzde 1.75Muharrem İnce: 2.184 oyla yüzde 0.56

Van Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 77.47 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:13 itibarıyla yüzde 68.8 oranında açıldı. 2023 Van milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Emek ve Özgürlük İttifakı: 185.942 oyla yüzde 52.4 - Cumhur İttifakı: 124.198 oyla yüzde 35 - Millet İttifakı: 30.706 oyla yüzde 8.65 - Ata İttifakı: 2.515 oyla yüzde 0.71 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 2.508 oyla yüzde 0.71 aldı. Saat 22:13 itibarıyla 2023 Van milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Emek ve Özgürlük İttifakı: 185.942 oyla yüzde 52.4Cumhur İttifakı: 124.198 oyla yüzde 35Millet İttifakı: 30.706 oyla yüzde 8.65Ata İttifakı: 2.515 oyla yüzde 0.71Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 2.508 oyla yüzde 0.71YEŞİL SOL: 185.942 oyla yüzde 52.40AK Parti: 93.167 oyla yüzde 26.26CHP: 30.706 oyla yüzde 8.65MHP: 17.113 oyla yüzde 4.82YENİDEN REFAH: 10.798 oyla yüzde 3.04BBP: 3.120 oyla yüzde 0.88ZP: 2.515 oyla yüzde 0.71SOL PARTI: 1.919 oyla yüzde 0.54MEMLEKET: 1.575 oyla yüzde 0.44HKP: 600 oyla yüzde 0.17HAKPAR: 529 oyla yüzde 0.15TKP: 415 oyla yüzde 0.12TKH: 174 oyla yüzde 0.05MİLLİYOL: 169 oyla yüzde 0.05MP: 167 oyla yüzde 0.05İYİ Parti: 0 oyla yüzde 0.00ANAP: 0 oyla yüzde 0.00GENÇ: 0 oyla yüzde 0.00TİP: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00GBP: 0 oyla yüzde 0.00YP: 0 oyla yüzde 0.00AP: 0 oyla yüzde 0.00