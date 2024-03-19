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        Haberler Gündem Van'da sabah başlayan yağmur, akşam yerini kara bıraktı - Güncel haberler

        Van'da sabah başlayan yağmur, akşam yerini kara bıraktı

        Van'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Mart ayında lapa lapa yağan kar, kısa sürede her yeri beyaza bürüdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 21:23 Güncelleme: 19.03.2024 - 21:23
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        Yağmur akşam yerini kara bıraktı
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        Van'da sabah saatleri itibariyle başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken, lapa lapa yağan kar, kısa sürede her yeri beyaz örtüyle kapladı.

        Martta lapa lapa yağan karın altında gezintiye çıkan vatandaşlar, kış mevsiminde bölgenin güzelliğinin kar yağışı ile olduğunu söyledi. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezindeki yollarda trafiğin aksamaması için kar temizliği yaptı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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