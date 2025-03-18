Yaptıkları etkinliğin öğrencilerin bilinçlenmesi açısından önemli olduğunu belirten Özel, "Çocuklarımızın geleceği için okulda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 5 yıl önce bu fikir ortaya çıktı. 2 öğretmen arkadaşımla muhabbet ederken çocuklar için 18 Mart'ta ne yapabiliriz diye konuşuyorduk. Bir diziden ilham alarak böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Çocuklarımız bu etkinliğe ilgi gösterdi. Duygulanan öğrencilerimiz oldu, aynı şekilde biz de duygulandık. Savaş esnasında cepheye yardım eden kadınlarımızın ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.