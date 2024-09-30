Van'da havalimanında yangın!

Van Ferit Melen Havalimanı’nda yangın paniği
Van Ferit Melen Havalimanı'nda yangın çıktı. Elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle bekleme salonları dumanla kaplandı. Uçak seferlerinin geçici olarak durdurulduğu olayda alevler kısa sürede söndürüldü
Van Ferit Melen Havalimanı'nda çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.
İHA'nın haberine göre saban saatlerinde çıkan yangın, bir anda bekleme salonlarını dumanla kapladı.
ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKTIĞI KAYDEDİLDİ
Havalimanı ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangının elektrik panosundan çıktığı belirlendi.
UÇAK SEFERLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU
Yolcular dışarı çıkarılırken, uçak seferleri ise geçici olarak durduruldu. Dumanın tahliye edilmesiyle birlikte havalimanı yeniden faaliyetlerine devam etti.