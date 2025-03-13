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        Haberler Gündem Güncel Van'da engellilere ücretsiz ulaşım | Son dakika haberleri

        Van'da engellilere ücretsiz ulaşım desteği

        Van Büyükşehir Belediyesi, engellilerin ulaşım sorununu çözmek için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, ulaşım desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar belediyeye ait araçlarla ücretsiz taşınacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 12:11 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:11
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        Van'da engellilere ücretsiz ulaşım
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        Van Büyükşehir Belediyesi, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında, ulaşım desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar belediyeye ait araçlarla ücretsiz taşınacak.

        Talepleri kayıt altına alınan engelliler, tedavi günlerinde belediyeye ait engelli taşıma aracıyla evlerinden alınarak hastaneye götürecek, tedavileri tamamlandıktan sonra da evlerine bırakılacak.

        Ulaşım hizmeti sayesinde engellilerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişimi sağlanacak.

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