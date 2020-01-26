AA

Van'ın Erciş ilçesinde bir evde yangın çıktı. Olayda, evde yaşayan Gamze Yıldız'ın kayınvalidesini ziyarete gittiği sırada evdeki sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

AA'nın haberine göre, evden dumanların çıktığını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yapılan incelemelerde, yangın sırasında evde bulunan 3 yaşındaki Havvanur ile 4 yaşındaki Hiranur Yıldız'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Anne Gamze Yıldız, olayın ardından fenalık geçirdi. Çocukların babası Taner Yıldız'ın ise çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi.