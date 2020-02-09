DHA

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirtilen 13 kaçak göçmenin donarak öldüğü ihbarının geldiği belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle bölgeye ulaşılamadığı belirtilen açıklamada, "Akşam saatlerinde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığımıza yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmenin donarak yaşamını yitirdiği ihbarı yapılmıştır. İhbar üzerine adli, askeri makamlar ve AFAD'a konu ile ilgili olarak bilgi verilmiştir. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım sağlanamamaktadır. Hava şartlarının normale dönmesi ile birlikte konu araştırılacaktır. Ayrıca İranlı yetkililere konu iletilip bilgi almaya çalışılmaktadır" denildi.

ÇIĞ BÖLGESİNDE DE ARAMALARA ARA VERİLDİ

Öte yandan Van-Bahçesaray kara yolunda çığ düşen bölgeye olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı, havanın normale dönmesi durumunda yapılacak incelemelerin ardından çalışmaların başlatılacağı bildirildi.

Kentte devam eden yoğun kar ve tipi nedeniyle Van-Başkale kara yolu Güzeldere mevkisi, Van-Gürpınar Kurubaş geçidi, Van-Çatak kara yolunun trafiğe kapatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gürpınar ilçesine zorunlu hallerde Edremit üzerinden ulaşımın sağlanmaktadır. Dün Van-Çatak karayolu Elmacı mahallesi, Çatak ilçesi Bilgi ve Korulu mahalleleri yollarına düşen çığların kaldırılması da olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamıyor. İlimizde devam eden kar yağışı ve tipi dolayısıyla vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını, yola çıkacak vatandaşlarımızın da araçlarını kış koşullarına uygun hale getirmeleri konusunda uyarıyoruz."