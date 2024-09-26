Van Bronckhorst'tan Mustafa Erhan Hekimoğlu sürprizi

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Johan Cruijff Arena'da oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Moatasem Al Musrati, Jean Onana, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Emirhan Topçu, Cher Ndour ve Can Keleş yer aldı.

Van Bronckhorst, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Immobile ve Joao Mario'yu yedeğe çekti. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine Ajax maçının başlangıç kadrosunda Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Onana'yı görevlendirdi.

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BRONCKHORST'TAN MUSTAFA HEKİMOĞLU SÜRPRİZİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Ajax maçının ilk 11'inde 17 yaşındaki oyuncu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu tercih ederek sürpriz yaptı.

Hollandalı teknik adam, bu sezon tüm müsabakalarda ileri uçta görev verdiği Immobile'yi ilk kez yedeğe çekti. Van Bronckhorst, İtalyan santrforun yerine 17 yaşındaki oyuncuyu sahaya sürdü.