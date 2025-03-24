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        Haberler Gündem Güncel Valilik ve İBB'den Şehzadebaşı Camii açıklaması - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Valilik ve İBB'den Şehzadebaşı Camii açıklaması

        İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Şehzadebaşı Camii ile ilgili açıklama yapıldı. Vali Gül açıklamasında, "Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir" ifadelerini kullandı. İBB'den yapılan açıklamada da, "İlk bilgi olarak, haziredeki bazı mezar taşlarının zaman içinde kendi kendine devrilebilecek denli zayıflamış olduğu, son yaşanan hareketlilik sırasında basit bir temasla yerinden oynamış olabileceği değerlendirilmiştir" denildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.03.2025 - 14:26 Güncelleme: 24.03.2025 - 14:45
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        Valilik ve İBB'den Şehzadebaşı Camii açıklaması
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        İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Şehzadebaşı Camii ile ilgili açıklamada yapıldı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camisi ve haziresinde inceleme yaptı.

        Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatının Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürdüğünü belirtti.

        Polise taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişilerin tek tek tespit edildiğini belirten Gül, "Haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir. Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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        Vali Gül, hazirede zarar gören mezar taşlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Gül, paylaşımının ardından Saraçhane Parkı çevresindeki izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camisi ve haziresinde inceleme yaptı. Caminin içi, avlusu, haziresi ve çevresini gezen Gül, oluşan zarara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Vali Gül, bölgede bulunan emniyet mensuplarıyla da sohbet etti.

        İBB'DEN DE AÇIKLAMA YAPILDI

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da, "Son günlerde bazı mecralarda, Şehzadebaşı Camii haziresinde bulunan tarihi mezarlara zarar verildiğine ilişkin iddialar yer almaktadır. Konunun hassasiyetine binaen kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur" ifadeleri yer aldı. Açıklamada şunlar denildi:

        "İBB Miras ekiplerinin yerinde yaptığı incelemeler sonucunda, yalnızca iki mezar taşında ne zaman oluştuğu çalışma sonucu ayrıca belirlenecek, kısmi kırıklar ve kopmalar tespit edilmiştir.

        2021 yılında İBB ile ilgili vakıflar arasında tarihi hazirelere yönelik bakım ve restorasyon çalışmalarını içeren protokolün iptal edilmiş olmasına rağmen, İBB Miras ekipleri İstanbul’un tarihi eserlerini ihya etmiş, haksız, hukuksuz şekilde tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel hassasiyeti, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve ekibinin bilimsel çalışmaları büyük takdir toplamıştır.

        İBB Miras ekipleri bu olayda da kamu sorumluluğu bilinciyle derhal çalışmalara başlamıştır. Söz konusu alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk sınırlarında bulunmasa da, İBB Miras ekipleri derhal harekete geçmiş, alanda uzman ekiplerle kapsamlı bir tespit ve müdahale süreci başlatılmıştır. İlk bilgi olarak, haziredeki bazı mezar taşlarının zaman içinde kendi kendine devrilebilecek denli zayıflamış olduğu, son yaşanan hareketlilik sırasında basit bir temasla yerinden oynamış olabileceği değerlendirilmiştir.

        Ayrıca, Yetki alanımız dışında olmasına rağmen, Şehzadebaşı Haziresi ve çevresindeki duvarlarda kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatılmış olup, ilgili alan en kısa sürede İBB Miras ekiplerince düzenlenecektir. Camii ve çevresinin güvenlik sorumluluğu Emniyet Müdürlüğü'nde olmasına rağmen, İBB Zabıta ekipleri de güvenliğin sağlanmasına destek amacıyla alanda görev yapacaktır. Tarihi ve manevi mirasımıza, kültürel değerlerimizle birlikte; bu bilincin markalaşmış öncüleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mahir Polat’a sahip çıkmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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