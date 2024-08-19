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        Bayburt Valisi Eldivan'dan Kıbrıs gazisi Hikmet Çelebi'ye ziyaret

        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kıbrıs Gazisi Hikmet Çelebi'yi evinde ziyaret etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 11:26 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:26
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        Validen Kıbrıs gazisine ziyaret
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        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kıbrıs Gazisi Hikmet Çelebi'yi evinde ziyaret edip, aile ile sohbet etti. Çelebi'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Vali Eldivan, ziyarette Çelebi'nin o günlere ait asker anılarını dinledi.

        Gazi Çelebi'ye çiçek takdim eden Vali Eldivan, vatan uğruna fedakarca görev yaparken gazilik unvanına erişen Çelebi'ye sağlıklı ömürler diledi.

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        #bayburt
        #Kıbrıs Gazisi
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