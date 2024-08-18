Valencia: 1 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU
La Liga'nın ilk haftasında Barcelona, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü Valencia maçını 2-1'lik skorla kazandı. Robert Lewandowski'nin golleriyle galip gelen Barcelona, sezona üç puanla başladı. Valencia ise haftayı puansız tamamladı.
İspanya La Liga'nın ilk haftasında Valencia ile Barcelona karşı karşıya geldi. Mestella'da oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Barcelona oldu.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 45+6 ve 49. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Valencia'nın tek golü 44. dakikada Hugo Duro'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Barcelona, lige 3 puanla başladı. Valencia ise ligin ilk maçında puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki maçında Barcelona, sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Valencia, Celta Vigo deplasmanına gidecek.