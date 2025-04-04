Valabi türü kanguru ve tiftik keçileri Keçiören'in maskotu oldu
Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, tiftik keçisi ve valabi türü kangurunun dünyaya getirdiği minik yavrulara ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor
Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Doğal Yaşam Parkı, yeni üyeleriyle ilgi odağı oldu.
Yeni dünyaya gelen valabi türü kanguru yavruları ve tiftik keçisi yavruları ziyaretçilerin adeta maskotu haline geldi.
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, başkentlileri Doğal Yaşam Parkı'nı görmeye davet ederek, "Çocuklarımıza hayvan sevgisinin aşılanmasına katkı sağlayan parkımız, zamanını açık havada ailesiyle bir arada değerlendirmek isteyenler için keyifli bir seçenek. Bütün Ankaralıları parkımıza davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.