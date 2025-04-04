Valabi türü kanguru ve tiftik keçileri Keçiören'in maskotu oldu

Valabi türü kanguru ve tiftik keçileri Keçiören'in maskotu oldu

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Doğal Yaşam Parkı, yeni üyeleriyle ilgi odağı oldu.

REKLAM advertisement1

Yeni dünyaya gelen valabi türü kanguru yavruları ve tiftik keçisi yavruları ziyaretçilerin adeta maskotu haline geldi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, başkentlileri Doğal Yaşam Parkı'nı görmeye davet ederek, "Çocuklarımıza hayvan sevgisinin aşılanmasına katkı sağlayan parkımız, zamanını açık havada ailesiyle bir arada değerlendirmek isteyenler için keyifli bir seçenek. Bütün Ankaralıları parkımıza davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.