Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Türk moda dünyasının en önemli markalarından Vakko, simgesi haline gelmiş Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki 5 katlı mağazasından 13 yıl önce çıkmıştı. Vakko’nun İstiklal’den çıkışı çok konuşulmuş, çok tartışılmıştı.

Vakko’nun İstiklal’den çıkış nedeni olarak müşterilerinin araçlarıyla mağazanın önüne gelemeyişini göstermesi ve caddenin yeniden trafiğe açılmasını istemesi o dönem gündemi epey meşgul etmişti. Şimdi, aradan geçen 13 yılın ardından Vakko, Beyoğlu’na dönme kararı aldı.

ESKİ MARKALAR DA GERİ DÖNÜYOR

Vakko Beyoğlu’na dönecek ama İstiklal’e değil, büyük ihtimalle Tarlabaşı’na… Eskiden ev sahipliği yaptığı büyük markaları Beyoğlu’na geri kazandırmak için harekete geçen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Vakko’yla görüşmelerini neticelendirdi. Vakko, büyük ihtimalle Tarlabaşı 360 projesinde ya da Dolapdere Arter’de yerini alacak.

Vakko’yla birlikte Mudo Concept de Beyoğlu’na geri dönecek. Mudo’nun İstiklal Caddesi’nde hangi binaya geleceği henüz netleşmedi.

Peki başka hangi markalar Beyoğlu’nda yeniden yerini alacak? Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’la söyleşim salı günü Habertürk.com’da olacak…