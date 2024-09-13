Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman?

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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-2025 eğitim yılında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim bursu başvuruları, 1-15 Ekim tarihleri arasında alınacak.

2024 – 2025 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüz eğitim yardımı/burs başvuru dönemi hazırlıkları başladı. Ortaöğrenim eğitim yardımları için başvuru tarihlerimiz 01 Ekim-15 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Ortaöğrenim bursu başvurusu hakkında detaylı bilgi için ⬇️… pic.twitter.com/p72Q8W9wZR — VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@VakiflarGM) September 13, 2024

Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecek.

Başvurular, "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden alınacak.

SAHTE HESAP UYARISI

Öte yandan, sosyal medya ve internette, burs yardımlarıyla ilgili yanlış ve yanıltıcı haberlere itibar edilmemesi, burs başvurusunda bulunulması için kişisel verileri isteyen sahte sayfa ve hesaplara güvenilmemesi uyarısı yapılan duyuruda, şu ifadeler yer aldı:

"Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce WhatsApp uygulaması üzerinden iletişime geçilmemekte, hiçbir belge ya da hesap numarasına para gönderilmesi talep edilmemektedir. Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinizi http://vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz."