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VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen VakıfBank, şampiyon oldu.

Giriş: 20.05.2023 - 20:43 | Güncelleme: ABONE OL
VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
HABERTURK.COM / Ajanslar

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen VakıfBank, şampiyon oldu.

İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda yapılan maç, çekişmeli başladı. İyi savunma yapan turuncu-beyazlı takım, Boskovic'in sayılarıyla 6-4'ten 9-6 öne geçti. Rakibinin hatalarının yanı sıra Ogbogu, Zehra, Egonu ve Gabi ile skor üreten sarı-siyahlı takım, kısa sürede toparlanarak 13-13'te rakibini yakaladı. Oldukça çekilmeli geçen setin devam eden bölümünde üstünlük birkaç kez el değiştirdi. VakıfBank, sonunu iyi oynadığı seti 27-25 alarak 1-0 öne geçti. İlk sette, VakıfBank adına Egonu 9, Eczacıbaşı adına ise Boskovic 8 sayı üreterek ön plana çıktı.

İkinci sete turuncu-beyazlılar, 3-0'lık seriyle başladı. 7-4'ten sonra etkili olmaya başlayan sarı-siyahlılar ise 7-7'de rakibini yakaladı. Karşılıklı sayılara sahne olan mücadele, 10-10'dan sonra VakıfBank lehine döndü. 17-12'de farkı 5 sayıya çıkaran sarı-siyahlı takım, iyi savunma ve Egonu tarafından etkili hücumlarıyla farkın kapanmasına izin vermedi. Seti 25-17 alan VakıfBank, skoru 2-0'a getirdi. İkinci seti 12 sayıyla tamamlayan Egonu, skorda başrolü oynadı.

Mücadelenin üçüncü setine iyi başlayan taraf Eczacıbaşı Dynavit oldu. Uzun süre üstünlüğünü koruyan turuncu-beyazlılar, rakibinin geri dönme çabalarını karşılıksız bıraktı ve seti 25-23 alarak durumu 2-1'e getirdi. Bu setin de en skoreri olan Egonu'nun (9) performansı yeterli olmadı.

Dördüncü setin başında da çekişme ve mücadele üst seviyede oldu. 12-12'den sonra Egonu ve Gabi ile oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-17, maçı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Maçın bitişinin ardından sarı-siyahlı oyuncular ve teknik ekip, büyük sevinç yaşadı.

Salon: Alpitour

Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Ilaria Vagni (İtalya)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema, Ogbogu (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Karutasu)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Jack (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Elif Şahin, Fabris)

Setler: 27-25, 25-17, 23-25, 25-17

Süre: 110 dakika (33, 26, 27, 24)

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