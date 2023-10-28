Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem VakıfBank 1985 memur alımı 2023: VakıfBank personel alımı sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı ve şartları ne?

        VakıfBank memur alımı sınavı başvuru nasıl, nereden yapılır?

        VakıfBank memur alımı başvuru tarihleri ve şartları gündemdeki yerini koruyor. VakıfBank, Müfettiş yardımcısı, BT müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı, BT kontrolör yardımcısı, uzman yardımcısı ve memur pozisyonları olmak üzere 1985 memur alımı yapacağını açıkladı. İşte 2023 VakıfBank memur alımı hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 00:55 Güncelleme: 28.10.2023 - 00:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          VakıfBank memur alımı sınavı için başvurular tüm hızıyla sürüyor. 17 Ekim tarihinde başlayan başvuru süreci ile "VakıfBank personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır ve şartları nelerdir?" soruları yanıtları arıyor. İşte 2023 VakıfBank 1985 memur alımı başvuru süreci hakkında detaylar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          VAKIFBANK PERSONEL ALIMI SINAV BAŞVURULARI SÜRÜYOR!

          Vakıfbank memur alımı başvuruları 17 Ekim 2023 tarihi itibarıyla başladı. 1 Kasım 2023 tarihinde sona erecek sınavın ücreti ise 200 TL olarak belirlendi.

        • 3

          VAKIFBANK MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Başvurular sadece Ankara Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi https://semsinav.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların, yapılan başvuruya ilişkin herhangi bir belge göndermesine gerek yoktur.

          VAKIFBANK MEMUR ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          VAKIFBANK MEMUR ALIMI SINAVI NE ZAMAN VE HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

          VakıfBank 1.985 memur alımı için sına 2 Aralık 2023 Cumartesi Saat 10.00'da düzenlenecek.

          VakıfBank memur alımı sınavı Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul (Anadolu), İstanbul (Avrupa), İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak illerinde aynı anda gerçekleştirilecek.

          VAKIFBANK MEMUR ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          VAKIFBANK MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

          Adayların sınava başvurabilmesi için;

          1. T.C. vatandaşı olmak,

          2. 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak,

          3. Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanı için ikamet şartı aranmamaktadır.

          Uzman Yardımcısı ünvanına başvuran adaylar Tablo-2’de yer alan illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-2’de yer alan illerde ikamet etmesi

          gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

          Memur (Şube)/Memur (Müşteri İletişim Merkezi) ünvanına başvuran adaylar Tablo-3 ve Tablo-4’te yer alan illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların

          Tablo-3 ve Tablo-4’te yer alan illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

          4. Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamak,

          5. Herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak, (Cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, paraya çevrilmiş olması veya affa uğramış olması halleri dâhildir.)

          6. Daha önce Bankamızın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılmış olup mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak, (Daha önce, Müfettiş Yardımcılığı/BT Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavını kazanarak Müfettiş

          Yardımcılığı/BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatından sonra Bankanın herhangi bir biriminde görevlendirilenler sınava kabul edilmez. Diğer unvanlarda ise mülakatta başarılı olmasına rağmen göreve başlamayanlar veya

          başvurduğu unvandan farklı bir unvanda görevlendirilenler sınava kabul edilmez.)

          7. Bankamızda çalışırken herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş olmak, (Sınav başvurusundan sonra Bankamızdan ayrılan adaylar, sınav sürecinde başarılı olsalar dahi işe başlatılmazlar.)

          8. Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;

          a-) Müfettiş Yardımcılığı, BT Müfettiş Yardımcılığı, Kontrolör Yardımcılığı, BT Kontrolör Yardımcılığı;

          Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-1’de gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2024 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği

          yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

          b-) Uzman Yardımcılığı için;

          Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-2’de gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2024 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği

          yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

          c-) Memurluk (Şube)-Memurluk (Müşteri İletişim Merkezi) için;

          Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-3 ve Tablo-4’te gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2024 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor

          olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

          9. Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya ve sürekli seyahate elverişli olmak,

          (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)

          Uzman Yardımcısı ve Memur ünvanları için; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya elverişli olmak, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu

          istenecektir.)

          10. Erkek adayların askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulmak, (Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak

          olan adaylar ile bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)

          Yukarıda belirtilen şartların tamamını sağlaması gerekmektedir.

          Sınav başvurusu yapılırken Ankara Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi'ne girilen bilgilerde yanlış ya da hatalı beyanda bulunan, işe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı tespit edilen adayın, sınavı

          kazanmış olsa dahi kazanmamış sayılacağı ve sınavla ilgili herhangi bir hak iddia edemeyeceği; bu hususların, sınava başvuran her aday tarafından, başlangıçta ve kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt edilmiş sayılacağı mutlaka bilinmelidir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Habertürk Anasayfa