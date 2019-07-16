ÖSYM 2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu öğrencilerin erişimine açtı. 18 Temmuz 2019'da açıklanacak olan YKS sonuçlarının ardından milyonlarca öğrenci 23-26 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini yapabilecek.

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda üniversite adayları istedikleri bölümü okumak için devletin yanı sıra vakıf üniversitelerini de seçebilecek. Ancak yıllık öğrenim ücretleri bütçeleri zorlayacak gibi görünüyor. Vakıf üniversiteleri ön lisans ve lisans programları için geçen yıla göre ortalama yüzde 20 oranında artış yaptı.

TIP 80, HUKUK 55, MÜHENDİSLİK 50 BİN TL!

Vakıf üniversitelerinin 2019-2020 eğitim yılı program ücretlerinde, tıpta ortalama yıllık ücret 80 bin, hukukta 55 bin, mühendislik ile mimarlıktaysa 50 bin TL'ye yükseldi. Tıp, hukuk, mimarlık ve mühendislik gibi gözde programlarda en yüksek ücret ise Koç Üniversitesi'nde olduğu görülüyor.

Tıp programları altı yıl sürmekte, hal böyle olunca yıllık artışlar dikkate alındığında bir öğrencinin Tıp okuması yaklaşık 500 bin TL'yi buluyor. Tabii ücretler çoğu kurumda farklılıkta gösterebiliyor.

2019 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJAN KILAVUZU

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

ÖSYM YKS 2019 Yükseköğretim programları ve kontejyanları kılavuzunu yayınladı. Önbilgilendirmede vakıf üniversitelerin ücretleri de belirtildi. Aşağıda bulunan linke tıklayarak üniversitelerin programlarını kontrol edebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2019

YKS sonuçlarının 18 Temmuz'da açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci üniversite tercihlerini 23 Temmuz ve 29 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapacak. Tercih işlemleri ÖSYM'nin resmi internet sayfasında TC.kimlik numaranız ile birlikte yapabileceksiniz.