Vakıf Faktoring talep toplama işlemleri 14 Kasım Cuma günü sona erdi. Belirtilen tarihe kadar talep oluşturan yatırımcılar, Vakıf Faktoring halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Halka arz büyüklüğü 3,2 milyar TL olarak açıklanan şirket, halka arz kapsamında 225 milyon lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Vakıf Faktoring halka arz sonuçları açıklandı mı? Vakıf Faktoring (VAKFA) kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?" İşte detaylar...