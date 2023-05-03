Özalper Mahallesi Yüzük Caddesi'nde bir apartmanda M.D. ile Zeliha Temel (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Son dakika haberine göre Malatya 'da tartıştığı kadını öldüren kişi aynı silahla kendini vurdu.

Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan M.D'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.