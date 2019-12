HABERTURK.COM / Ajanslar

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorunuyla son dönemde gündem düşmedi. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de, artan imar sorunu kaçak yapıların sayısını da her geçen gün artırdı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Yapı sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış tavan yapan Uzungöl'deki duruma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ağustos 2017'de katıldığı AK Parti Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen Ayder Yaylası ile ilgili, "Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl'de yapmamız lazım" demişti.

İLK ETAPTA 118 YAPI TESPİT EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri üzerine bölgede kaçak yapılarla ilgili yıkım kararları alınarak mücadele başlatılmıştı. Bölgedeki 862 kaçak yapı sahibi ise, ülke çapında 31 Aralık 2017'den önceki kaçak yapılara af getiren 'İmar Barışı'ndan faydalanmak için başvuruda bulundu. Başvurulardaki incelemelerde, Uzungöl'deki imar barışına uygun olmadığı tespit edilen 118 yapının yıkımına karar verildi.

YIKIM SONRASI KENTSEL DÖNÜŞÜM

Geçen eylül ayında bölgedeki imar barışına uygun olmayan yapıların yıkımı için yapı sahiplerine Çaykara Belediyesi tarafından tebligatlar gönderilmeye başlandı. Bu sırada yapılan itirazların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen heyetin hazırladığı raporla yıkım kararı verilen kaçak yapıların sayısı 65'e düştü. Yıkım ile birlikte bölgede kentsel dönüşüm kararı da alındı.

JANDARMA EŞLİĞİNDE OPERASYON

Aylardır süren tartışma ve itirazlar sonrasında daha önce 5 Ekim olarak olarak duyurulan yıkım, bugün gece yarısı jandarma eşliğindeki operasyonla başladı. 65 kaçak yapının yıkımı için gelen ekipler, vatandaşların araçları ile kurdukları barikatla karşılaştı. Ekiplerin geçişine izin vermeyen vatandaşlara polis TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engelleme çalışan vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.

YIKIM SABAH 06.00'DA BAŞLADI

Gece saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından çok sayıda jandarma ekibinin geniş güvenlik önlemleri altında sabahın ilk ışıklarıyla ekipler hareke geçti. Uzungöl'de imara aykırı yapıldığı tespit edilen ve imar barışı kapsamına girmeyen 48 yapı tamamen, 17 yapı ise kat eksiltmesi şeklinde olmak üzere toplam 65 yapının yıkımı, bölgeye giden iş makineleriyle saat 06.00'da başladı. Güvenlik görevlileri de, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, yıkım alanlarına kimsenin girişlere izin verilmiyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği, Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Çaykara ilçesi; Uzungöl bölgesinde yıkım kararı verilen 48 yapı tamamen, 17 yapı ise kat eksiltmesi şeklinde olmak üzere toplam 65 yapının 23 Aralık 2019 günü saat 06.00 itibariyle yıkımına başlandı" denildi.

UZUNGÖL TURİZM MERKEZİ

Çaykara ilçesine 20 kilometre mesafede bin 250 metre yükseklikte yer alan ve eşsiz doğal güzellikleri ile Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balıklarına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikteki Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.