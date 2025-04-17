7. TURŞULAMA

Turşu, sebzeleri asidik ortamda (sirke, tuz ve bazen şekerle) koruma yöntemidir. Fermantasyonla doğal olarak ya da doğrudan asit ekleyerek hazırlanabilir. Salatalık, lahana, pancar, biber gibi birçok sebze turşu yapımında kullanılabilir. Lezzetli olmasının yanı sıra oldukça uzun ömürlüdür.

Bu yöntemleri doğru şekilde uygulayarak, gıdalarınızı hem daha uzun süre saklayabilir hem de besin değerlerini koruyarak sağlıklı tüketebilirsiniz. Hangi yöntemi seçeceğiniz, gıdanın türüne ve kullanım amacınıza göre değişebilir.

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