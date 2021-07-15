Uzun aradan sonra gala

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Uzun bir aradan sonra ilk kez bir filmin galası yapıldı. 'Vay Babam Vay'ın galasında oyuncular, duygularını dile getirdi

HABERTURK.COM

Yapımını Matine Film’in, yapımcılığını Onur Yaprakçı’nın üstlendiği, Gökhan Arı'nın hem yönetmenliğini yaptığı hem de senaryosunu Mehmet Ali Tugay ile birlikte yazdığı 'Vay Babam Vay'ın galası yapıldı. Yapımcı Onur Yaprakçı, yönetmen Gökhan Arı, oyuncular Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı Albayram gösterim öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.

Fırat Albayram, "Bu benim 8’inci komedi filmim. Artık alıştım komedide oynamaya. Filmimizi Mersin’de çektik, sıcak hava bizi biraz zorladı. Ama çok eğlenceli bir setti. Aile komedisinde oynamak çok güzeldi” dedi. Filmde eşi Ceyda Kasabalı Albayram ile kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, eşinin performansı için de “Gerçekten çok iyi oynadı” yorumunu yaptı.

Fırat Albayram ile filmde de karı-kocayı oynadıklarını belirten Ceyda Kasabalı Albayram, "Daha önce başka filmlerde birlikte oynamıştık ama ilk defa karı - kocayı canlandırdık. YouTube kanalımız için de sürekli beraber çekimler yaptığımızdan sette birbirimizi çok iyi anlıyoruz” diye konuştu. İlk kez bir komedi filminde yer aldığını söyleyen güzel oyuncu, “Elimden geleni yaptım. Filmimizi pandemi döneminde çektik, o yüzden biraz korkarak çalıştık ama çok güzel bir iş çıktı ortaya" dedi.

Yapımcı Onur Yaprakçı da film hakkında iddialı konuştu; "Vay Babam Vay çok güzel bir film oldu. Başından sonuna küfürsüz bir aile komedisi. Günün sadece 5 saatini anlatan güzel bir iş oldu. Bütün oyuncularımız büyük emek gösterdi. Biz "ilmi yaparken çok güldük, çok eğlendik. Şimdi herkesi gülmek için filmimize bekliyoruz.”

Oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Bengi İdil Uras ve Füsun Demirel’in de yer aldığı 'Vay Babam Vay'ın konusu şöyle: İsmet öldükten sonra ailesi ve kasabalılar cenaze için evinde toplanır. İmam, İsmet’in çocuklarına ikindi namazına kadar cenazeyi defnetmek gerektiğini söyler. Ancak İsmet’in abisi geç kalınca cenaze bir türlü kaldırılamaz. Bu sırada aile miras paylaşımı hakkında konuşmaya başlar ve başlarına olmadık olaylar gelir. İsmet’in başka bir kadından olan çocuğu da cenazeye gelince işler iyice sarpa sarar. İsmet ailesine mirastan başka her türlü belayı bırakıp gitmiştir.