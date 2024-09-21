Uzmanlar, gelecekte hayvanlardan insanlara organ nakli yapılabileceğini söylüyor

Uzmanlar gelecekte hayvanlardan alınan organların insanlara nakledilebileceğine dikkat çekiyor ve yapay zekanın organ nakillerinde önemli bir rol oynayacağına işaret ediyor.

TV 100'ün haberine göre konuya ilişkin Koç Üniversitesi TIREX Direktörü Prof. Dr. Caner Süsal röportajında çarpıcı noktalara değinerek şunları söyledi:

"Organ naklindeki en büyük sorunumuz şu anda organ sayısının yetersizliği. Türkiye'de tahminen 80 bin - 100 bin kişi bir organ nakli için bekliyor ama senede sadece 3 bin 500 nakil yapabiliyoruz. Bu aradaki fark da gittikçe büyüyor tabi.

HAYVANLARDAN ALINAN ORGANLAR KULLANILABİLİR Mİ?

Canlı bir organı alıyoruz, ona bir şekilde de hasar vermiş oluyoruz. Bunun önlemenin bir yolu, hayvanlardan alınan organları kullanabilmek. Bunları kullanabilmek için de genetik olarak modifiye etmek lazım. Bunu artık insana da uygulamanın zamanı gelmiş gibi gözüküyor.

Burada organ naklindeki en son gelişmeleri tartışıyoruz ve gelecekte neler yapabileceğimizi aramızda teati ediyoruz. Toplantıya 13 ülkeden, 5 kıtadan katılımcılar katılıyor. Organ naklinin en önemli bilim adamlarını bu toplantıya getirmeyi başardık.

Hayvanları çiftlikte büyüteceğiz, bunları genetik olarak modifiye edeceğiz ve onların organlarını insanlara 10-15 sene içerisinde nakledebileceğiz. Eğer bu başarılabilirse artık herkes organını alabilecek, organ nakli olabilecek".