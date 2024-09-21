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        Haberler Sağlık Uzmanlar, gelecekte hayvanlardan insanlara organ nakli yapılabileceğini söylüyor - Öne Çıkan Haberler | Sağlık Haberleri

        Uzmanlar, gelecekte hayvanlardan insanlara organ nakli yapılabileceğini söylüyor

        Dünyada organ nakli bekleyen milyonlarca insan bulunuyor. Organ naklinin gelecekte nereye evrileceği büyük bir önem taşıyor. Konuya ilişkin Organ Nakli İmmünoloji Araştırma Mükemmeliyet Merkezi'nde Organ Naklinde Yenilikler konulu toplantıda dünyadan organ nakli alanında seçilen sürpriz konuklarında katılımıyla çarpraz nakil, yapay zeka uygulamaları gibi konular masaya yatırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 20:27 Güncelleme: 21.09.2024 - 20:32
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        Hayvandan insana organ nakli yapılabilir mi?
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        Uzmanlar gelecekte hayvanlardan alınan organların insanlara nakledilebileceğine dikkat çekiyor ve yapay zekanın organ nakillerinde önemli bir rol oynayacağına işaret ediyor.

        "EN BÜYÜK SORUN ORGAN SAYISININ YETERSİZLİĞİ"

        TV 100'ün haberine göre konuya ilişkin Koç Üniversitesi TIREX Direktörü Prof. Dr. Caner Süsal röportajında çarpıcı noktalara değinerek şunları söyledi:

        "Organ naklindeki en büyük sorunumuz şu anda organ sayısının yetersizliği. Türkiye'de tahminen 80 bin - 100 bin kişi bir organ nakli için bekliyor ama senede sadece 3 bin 500 nakil yapabiliyoruz. Bu aradaki fark da gittikçe büyüyor tabi.

        HAYVANLARDAN ALINAN ORGANLAR KULLANILABİLİR Mİ?

        Canlı bir organı alıyoruz, ona bir şekilde de hasar vermiş oluyoruz. Bunun önlemenin bir yolu, hayvanlardan alınan organları kullanabilmek. Bunları kullanabilmek için de genetik olarak modifiye etmek lazım. Bunu artık insana da uygulamanın zamanı gelmiş gibi gözüküyor.

        Burada organ naklindeki en son gelişmeleri tartışıyoruz ve gelecekte neler yapabileceğimizi aramızda teati ediyoruz. Toplantıya 13 ülkeden, 5 kıtadan katılımcılar katılıyor. Organ naklinin en önemli bilim adamlarını bu toplantıya getirmeyi başardık.

        Hayvanları çiftlikte büyüteceğiz, bunları genetik olarak modifiye edeceğiz ve onların organlarını insanlara 10-15 sene içerisinde nakledebileceğiz. Eğer bu başarılabilirse artık herkes organını alabilecek, organ nakli olabilecek".

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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        #organ nakli
        #haberler
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